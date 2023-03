Um dia após BC manter juros, Bolsa cai 2%, fecha aos 97 mil pontos e atinge o pior patamar desde novembro de 2020

Na contramão, dólar fechou em alta de 1%, sendo cotado a R$ 5,28; mercado financeiro esperava que o Banco Central sinalizasse a possibilidade de diminuir a Selic em breve

REUTERS/Amanda Perobelli Copom decidiu pela manutenção da taxa Selic pela 6ª vez consecutiva, em 13,75% ao ano



No primeiro pregão após o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidir manter a taxa de juros em 13,75% ao ano, o Ibovespa encerrou abaixo dos 98 mil pontos. No fechamento desta quinta-feira, 23, o índice registrou baixa de 2,29%, aos 97.926,34 pontos. Durante o dia, a bolsa de valores brasileira chegou a derreter mais de 3%. Esta é a primeira vez que o índice operou abaixo da marca de 100 mil pontos desde 17 de junho de 2022, quando chegou a 99.772 mil pontos. Antes disso, uma queda similar na pontuação só tinha sido registrada em novembro de 2020, quando fechou em 97.881 mil pontos. Já o dólar cresceu 1,01% frente ao real, fechando a R$ 5,29. A bolsa brasileira começou o dia em alta. Contudo, por volta das 11h entrou em trajetória de queda acentuada. O mercado financeiro esperava que o BC sinalizasse a possibilidade de diminuir a Selic em breve, contudo, o comunicado mostrou que esse não é o plano da entidade, que considera inclusive um novo aumento no percentual. As duras críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à postura do órgão fez com que o clima piorasse, acelerando o derretimento do índice. Esse cenário somado à incerteza a cerca do novo arcabouço fiscal que será proposto pelo governo e a crise bancária internacional gera um clima de aversão a risco para investidores, que preferem apostar em mercados mais consolidados. Especialistas aguardam a ata oficial para entender o que esperar para a trajetória dos juros no Brasil.