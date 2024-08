Vale anuncia Gustavo Pimenta como novo CEO

Executivo foi escolhido de forma unânime; nomes de diferentes alas do governo foram indicados para cargo

Divulgação/Vale Divulgação do novo CEO foi feita na última segunda-feira (26)



Na noite da última segunda-feira (26), a Vale anunciou o seu novo presidente. Trata-se de Gustavo Pimenta, que assumirá o cargo em 1º de janeiro. Escolhido de forma unânime, o executivo foi escolhido pelo conselho de administração, “ao fim de rigoroso processo de seleção suportado por empresa de padrão internacional, em conformidade com o Estatuto Social da Vale, políticas corporativas, regulamento interno do colegiado e legislações aplicáveis”. A Vale é considerada uma das maiores empresas de capital aberto do país, e com base na cotação da última segunda-feira (26), ela apresentou lucro líquido de US$ 2,769 bilhões, o equivalente a R$ 15,2 bilhões, no segundo trimestre de 2024. A alta 210% ante igual período do ao passado.

A corrida pela presidência da Vale tinha nomes ligados ao governo Lula, de alas representadas pelos ministros da Fazenda, Fernando Haddad e de Minas e Energia, Alexandre Silveira, bem como uma lista oficial de candidatos e até mesmo um potencial candidato avaliado pela Previ – fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil.