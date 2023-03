Vale-refeição do brasileiro dura só 11 dias devido à pressão dos juros sobre a alimentação

Segundo pesquisa realizada pela Sodexo, alta da inflação impactou o poder de compra dos consumidores, que precisam pagar metade das refeições mensais do próprio bolso

Freepik Valor do benefício não conseguiu acompanhar os aumentos sucessivos nos preços de refeições fora de casa



O saldo disponibilizado em cartões de vale-refeição de brasileiros tem durado uma média de 11 dias, de acordo com uma pesquisa realizada pela Sodexo Benefícios. Em 2022, o valor durava até dois dias a mais, contudo a alta de juros e da inflação impactaram o poder de compra dos consumidores, segundo avaliação da empresa. O benefício costuma ser calculado para durar os 22 dias úteis do mês. Ou seja, o valor atual sobre apenas metade das refeições mensais dos trabalhadores, que precisam desembolsar o restante da alimentação do próprio bolso. A Sodexo relevou que as empresas de todos os tamanhos elevaram o valor do vale-refeição este ano, mas que a mudança não foi capaz de acompanhar os aumentos sucessivos nos preços de refeições fora de casa. A pesquisa foi realizada utilizando o valor médio de R$ 40,64 por refeição, levantado pela Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador (ABBT). Como alternativa, os trabalhadores tem optado por refeições mais baratas e menos saudáveis, como lanches e salgados no lugar de refeições, aponta a pesquisa.