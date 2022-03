Vendas no comércio sobem em janeiro, mas ainda estão abaixo do pré-pandemia

Em comparação com o mesmo mês de 2021, varejo recuou 1,9%

ALEX DE JESUS/O TEMPO/ESTADÃO CONTEÚDO Comércio varejista sobe em janeiro após retração no fim de 2021



As vendas no comércio cresceram 0,8% em janeiro e retomaram a tração após queda de 0,1% no mês anterior, segundo dados divulgados nesta quinta-feira, 10, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Apesar do dado positivo, o varejo ainda está 1% abaixo do patamar pré-pandemia, em fevereiro de 2020. Na comparação com o mesmo mês de 2021, o segmento apresentou recuo de 1,9%. No acumulado de 12 meses, o comércio subiu 1,3%. “Desde julho de 2021 (3,6%) o varejo não tem crescimento, pois a taxa de 0,4% de novembro de 2021 está no campo da estabilidade. Já para os meses de janeiro, é o maior desde 2019, quando foi de 1,6%”, afirmou o gerente da pesquisa, Cristiano Santos.

Mesmo com o avanço no mês, cinco das oito atividades observadas pelo IBGE registraram índices negativos. Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (3,8%), outros artigos de uso pessoal e doméstico (9,4%) e equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação (0,3%) garantiram o saldo positivo. No outro campo, a queda foi liderada por tecidos, vestuário e calçados (-3,9%) e livros, jornais, revistas e papelaria (-2%). Móveis e eletrodomésticos (-0,6%), combustíveis e lubrificantes (-0,4%), hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (-0,1%) também tiveram desempenho negativo. No caso do varejo ampliado, a queda de 0,3% é explicada, principalmente, pela atividade de veículos e motos, partes e peças, que caiu 1,9%.