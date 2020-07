IBGE: Vendas do varejo aumentam 13,9% em maio ante abril

Marcelo Camargo/Agência Brasil As vendas do comércio varejista ampliado acumularam queda de 8,6% no ano e redução de 1% em 12 meses



As vendas do comércio varejista subiram 13,9% no mês de maio ante abril, na série com ajuste sazonal, informou nesta quarta-feira (8), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em relação a maio de 2019, sem o ajuste sazonal, as vendas do varejo tiveram baixa de 7,2% em maio de 2020. As vendas do varejo restrito acumularam recuo de 3,9% no ano e ficam estáveis (0%) em 12 meses.

Quanto ao varejo ampliado, que inclui as atividades de material de construção e de veículos, as vendas subiram 19,6% em maio ante abril, na série com ajuste sazonal. Já na comparação com maio de 2019, sem ajuste, as vendas do varejo ampliado tiveram baixa de 14,9% em maio de 2020. As vendas do comércio varejista ampliado acumularam queda de 8,6% no ano e redução de 1% em 12 meses.

*Com informações do Estadão Conteúdo