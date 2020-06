IBGE: Vendas no varejo recuam 16,8% em abril, maior queda da série desde 2001

Agência Brasil Cesta básica



As vendas no comércio varejista nacional reduziram 16,8% em abril frente a março, na série com ajuste sazonal, sendo a queda mais acentuada da série histórica iniciada em janeiro de 2001. Os dados, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira (16), refletem os efeitos do isolamento social pela Covid-19 na economia.

Os dados mostram que a média móvel trimestral foi de 6,1% no trimestre encerrado em abril. Na série sem ajuste sazonal, em relação ao mesmo período de 2019, o comércio varejista caiu 16,8%. Já no comércio varejista ampliado, que inclui veículos, motos, partes e peças e de material de construção, o volume de vendas caiu 17,5% em relação a março, enquanto a média móvel foi -9,9%.

Quando comparado ao mesmo período de 2019, o varejo ampliado recuou -27,1% em abril, uma queda recorde da série histórica iniciada em janeiro de 2004. O acumulado nos últimos 12 meses foi de 0,8%. As vendas do comércio varejista ampliado acumularam queda de 6,9% no ano e aumento de 0,8% em 12 meses.

Os índices de queda no volume de vendas no varejo e no comércio varejista ampliado foram as reduções mais severas das sérias histórias e demonstram os impactos da crise sanitária na economia. Segundo dados do IBGE, todos os setores investigadores tiveram resultados negativos em abril, na comparação com março de 2020.