Volkswagen anuncia paralisação por estagnação do mercado após receber R$ 60 milhões de programa do governo

Interrupção na fabricação de veículos irá impactar as três fábricas da marca no Brasil; companhia foi a segunda que mais recebeu crédito em iniciativa para baratear carros

Banco de imagens/Pixabay Veículos da marca receberam desconto de até R$ 7 mil



Após captar R$ 60 milhões no programa do governo de incentivo a carros mais baratos, a Volkswagen paralisou sua produção de veículos por ‘estagnação do mercado’. O anúncio de paralisação foi feito na terça-feira, 27, e impacta as três fábricas da marca no Brasil, em São José dos Pinhais (PR), São Bernardo do Campo (SP) e Taubaté (SP). A empresa afirmou que a medida está de acordo com “as ferramentas de flexibilização previstas em Acordo Coletivo firmado entre o sindicato e colaboradores da Volkswagen”. A empresa participou da iniciativa do governo para baratear carros e foi a segunda que mais recebeu créditos. Como resultado da paralisação, os colaboradores da unidade do ABC Paulista receberão férias coletivas de dez dias a partir de 10 de julho. Em São José dos Pinhais (PR), a produção foi paralisada por 5 meses. Já a fábrica de Taubaté (SP) terá dois turnos de produção suspensos até sexta-feira, 30. Em março, a empresa tinha adotada medida semelhante após uma queda acentuada na venda de carros e desaceleração do mercado. A Volkswagen deu 10 dias de férias a 2 mil trabalhadores que atuavam na fábrica de Taubaté (SP).