Volume de serviços prestados cai 11,7% em abril, aponta IBGE

Reprodução/TV Globo A queda em abril é apontada pelo instituto como uma consequência das medidas de isolamento social adotadas pela Covid-19



O volume de serviços prestados caiu 11,7% em abril quando comparado ao mês de março, na série com ajuste sazonal. O resultado demonstra a maior queda do setor desde o início da série histórica, iniciada em janeiro de 2011. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços, conforme informa nesta quarta-feira (17) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na comparação com abril do ano anterior, houve redução de 17,2% em abril de 2020, já descontado o efeito da inflação. A taxa acumulada no ano foi de redução de 1,5%. Em 12 meses, os serviços acumulam queda de 0,6%.

A receita bruta nominal do setor de serviços caiu 12,9% em abril ante março. Segundo o IBGE, na comparação com abril de 2019, houve recuo de 16,9% na receita nominal. A queda em abril é apontada pelo instituto como uma consequência das medidas de isolamento social adotadas pela Covid-19.

