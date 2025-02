Convocação da lista de espera do Fies 2025 será divulgada nesta terça

Processo se estenderá até as 23h59 do dia 9 de abril; seleção é baseada na classificação dos candidatos, que leva em conta as notas obtidas no Enem desde 2010

Marcello Casal Jr/ Agência Brasil Os candidatos que estão na lista de espera foram automaticamente incluídos após não serem selecionados na chamada regular



Os candidatos que estão na lista de espera do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para o primeiro semestre de 2025 poderão verificar, a partir desta terça-feira (25), o resultado da pré-seleção para as vagas que não foram preenchidas. Esse processo se estenderá até as 23h59 do dia 9 de abril. A seleção é baseada na classificação dos candidatos, que leva em conta as notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) desde 2010.

Para acessar a pré-seleção, os interessados devem entrar no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior utilizando a senha da plataforma Gov.br. O Fies é um programa que oferece financiamento das mensalidades de cursos superiores em instituições particulares para estudantes de baixa renda, com o pagamento começando apenas após a conclusão do curso.

Os candidatos que estão na lista de espera foram automaticamente incluídos após não serem selecionados na chamada regular. É fundamental que esses estudantes fiquem atentos às convocações e aos prazos estabelecidos para não perderem a chance de obter o financiamento.

Os prazos para o Fies são rigorosos. Após a convocação, o candidato tem até três dias úteis para complementar a inscrição online. Em até cinco dias úteis, é necessário validar as informações na Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento do Fies na instituição de ensino. Se a inscrição for aprovada, o estudante deve enviar a documentação ao agente financeiro em até dez dias, e a contratação do financiamento será realizada após a aprovação pelo banco responsável.

Para o ano de 2025, o Ministério da Educação (MEC) disponibilizará mais de 112 mil vagas em cursos superiores não gratuitos. Destas, 67.301 serão oferecidas no primeiro semestre e 44.867 no segundo. O Fies conta com duas modalidades: o Fies tradicional, destinado a estudantes com renda de até três salários mínimos, e o Fies Social, voltado para aqueles com renda familiar per capita de até meio salário mínimo, que pode oferecer até 100% de financiamento com juros que podem ser zerados, dependendo da situação financeira da família. Metade das vagas disponíveis é destinada ao Fies Social.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos