Deputado estadual do Novo propõe cobrança de mensalidades em universidades públicas de SP

Proposta se baseia em um modelo similar ao australiano, onde o pagamento das mensalidades é feito apenas após a conclusão do curso e a inserção do aluno no mercado de trabalho

Divulgação/Novo Leonardo Siqueira é deputado estadual pelo Novo



O deputado estadual Leonardo Siqueira (Novo) protocolou um projeto de lei que propõe a implementação de mensalidades nas universidades públicas do Estado de São Paulo. A proposta se baseia em um modelo similar ao australiano, onde o pagamento das mensalidades é feito apenas após a conclusão do curso e a inserção do aluno no mercado de trabalho. De acordo com o projeto, as parcelas serão proporcionais à renda do ex-aluno. Aqueles com salários mais altos contribuirão com valores maiores, enquanto pessoas desempregadas ou com rendimentos baixos estarão isentas do pagamento até que a situação financeira melhore.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Siqueira, que também é membro do Conselho Consultivo da Universidade de São Paulo (USP), justificou a medida mencionando exemplos internacionais. “De 24 países da OCDE, apenas quatro não cobram mensalidades em universidades públicas. Estamos trazendo modelos de sucesso de fora para melhorar o sistema universitário aqui”, declarou o deputado. Ele destacou ainda que o objetivo do projeto é diminuir a dependência financeira das universidades em relação ao Estado, ao mesmo tempo em que busca garantir acesso ao ensino superior para estudantes de baixa renda. O projeto deve passar por avaliação nas comissões relativas ao tema antes de ser votado no plenário da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo).