Direito, administração e ciências contábeis: veja os cursos que terão uma avaliação mais rigorosa no Enade

O Ministério da Educação (MEC) anunciou que, a partir de 2025, haverá um aumento na exigência das avaliações para os formandos de cursos como Direito e Administração, entre outros. As alterações no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) incluirão mais questões, além de temas específicos e critérios mínimos de desempenho a serem alcançados pelos alunos. As graduações que passarão por essa nova avaliação em 2025 abrangem diversas áreas. Entre elas, estão:

Ciências Contábeis

Ciências Econômicas

Design

Direito

Jornalismo

Psicologia

Publicidade e Propaganda

Relações Internacionais

Além disso, os cursos superiores tecnológicos também serão avaliados, incluindo:

Design Gráfic

Gestão Comercial

Gestão de Recursos Humanos

Gestão Financeira

Gestão Pública

Logística

Marketing

Processos Gerenciais

O objetivo dessas mudanças é estabelecer claramente as competências que se espera que os formandos possuam ao final de seus cursos, além de medir quantos alunos conseguem atingir esses padrões estabelecidos. É importante ressaltar que Administração e Direito são os cursos com o maior número de matrículas no Brasil, totalizando cerca de 1,3 milhão de estudantes. Com as novas diretrizes, as provas do Enade passarão a ser aplicadas anualmente para algumas áreas específicas, enquanto outras continuarão a ser avaliadas a cada três anos.

