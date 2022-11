Educação do futuro: ensino que integra pessoa, cidadão e profissional

Escola Lourenço Castanho se diferencia pelo equilíbrio ao aliar a formação dos alunos com acolhimento e atenção personalizada

Divulgação/Escola Lourenço Castanho Alunos da Escola Lourenço Castanho realizam atividade interna



A educação do futuro deve contribuir para que o indivíduo se desenvolva como pessoa, cidadão e profissional, afirma relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). A base desse conceito é que a tecnologia mudou irreversivelmente o modelo de ensino e aprendizado. Segundo o documento “De Volta ao Futuro da Educação”, da OCDE, quatro cenários devem ser levados em conta no planejamento estratégico da educação.

Cenários para o planejamento da educação

Escolaridade Ampliada: considera que os avanços tecnológicos apoiam uma aprendizagem mais individualizada. Externalização da Educação: sinaliza que essa aprendizagem ocorre em situações diversas e flexíveis, tendo a tecnologia como fator chave. Escolas Continuam como polos de aprendizagem: porém, diversas, experimentais, abertas à comunidade, com compromissos de civilidade e inovação social. Vivendo e Aprendendo: alerta que o aprendizado acontece em qualquer lugar e a qualquer hora em um mundo no qual a tecnologia impactou todos os aspectos da vida.

A Escola Lourenço Castanho prepara o cidadão do futuro com um modelo de ensino que se diferencia pelo equilíbrio ao aliar a formação com acolhimento e atenção personalizada para promover o fortalecimento emocional. Essa aliança permite que os estudantes estejam mais bem preparados para uma formação acadêmica exigente. Segundo a professora e doutora em educação Cristina Tempesta, a Lourenço Castanho não acredita na educação que vê o aluno compartimentado, obrigado a escolher entre uma escola de conteúdo exigente ou uma de formação humanista. “Nossa maior inovação é viver na escola o que vemos na vida. As pessoas, no nosso caso, os alunos, são sujeitos completos, que precisam ser cuidados em todos os aspectos: sociais, emocionais e acadêmicos”, afirma Cristina.

Pensamento crítico e reflexivo

A Lourenço Castanho abraça, desde a fundação, há 58 anos, o compromisso com a formação integrada dos alunos. Começou unindo o aprendizado cultural e acadêmico com o pensamento crítico e reflexivo, explica a diretora pedagógica e doutora em pedagogia Fabia Antunes. No processo de amadurecimento, nessas seis décadas, outras áreas de conhecimento foram incorporadas à rotina da escola e dos alunos.

A tecnologia como instrumento de construção de novos conhecimentos faz parte do cotidiano dos alunos da Lourenço Castanho, que utilizam processos como a plataforma eletrônica Arduino e o pensamento maker, baseado no conceito de aprender a partir de uma perspectiva prática. O inglês ganhou protagonismo crescente na escola, em todas as etapas de escolarização, da Educação Infantil ao Ensino Médio.

Proficiência em inglês

A instituição possui uma série de iniciativas que fazem parte da proposta LC World School, para que os alunos atinjam altos níveis de proficiência em inglês, com foco no desenvolvimento de competências e habilidades. No Ensino Fundamental, os estudantes participam do English Programme, que desenvolve a proficiência em língua inglesa e amplia o repertório intercultural. A escola integra o International Baccalaureate (IB), no Ensino Médio, enriquecido com um olhar para o international mindedness. As unidades IB World School ao redor do mundo compartilham a filosofia comum de criar um mundo melhor por meio de uma educação internacional, comprometida com a excelência acadêmica.

A instituição mantém a formação literária também desde os anos iniciais até o Ensino Médio, bem como a produção dos trabalhos autorais, que têm início na Educação Infantil e resultam em projetos científicos no Ensino Médio. “Ao longo da sua história, a escola não fez trocas das suas convicções. Foi atualizando e somando, sempre comprometida em entregar um aluno culto, esclarecido, academicamente bem formado, consciente do seu papel social e de como, com sua formação, pode contribuir para a construção de uma sociedade mais justa em oportunidades”, afirma Fabia.

Ambiente propício

Cristina diz que a escola tem clareza de que os alunos não chegam prontos e que o ambiente escolar é propício para viver, aprender, refletir e reforçar compromissos sociais importantes. “Uma formação acadêmica densa promove esclarecimento. Uma formação rica em música, teatro e literatura promove a formação cultural. Uma formação que desde os primeiros anos contempla a ludicidade, a brincadeira, o jogo de faz de conta, a integração com os colegas em todos os segmentos educacionais, ensina e valoriza o respeito e a convivência cordata.”

Na Lourenço Castanho, a tecnologia é uma ponte de ligação do aluno com o mundo, mais uma linguagem, com a qual ele pode aprender mais, trocar informações, conhecer outros povos e outras culturas sem sair da escola. A tecnologia favorece ainda como entender, valorizar e respeitar as diferenças. “Tudo é fruto de intenção, planejamento, escolhas, que chamamos de intencionalidade pedagógica”, explica Fabia.

Espaço para todos

A formação da Lourenço Castanho parte da premissa de que cada faixa etária tem um espaço específico, uma estrutura material, equipamentos e locais no ambiente da escola que contribuem para o melhor desenvolvimento dos alunos. As unidades de ensino oferecem diferentes estruturas, como playground, tanques da areia, quadras, laboratórios de ciências, espaços makers, salas de música, de dança, teatro, quadras poliesportivas, paredes de escalada, brinquedos que desafiam a força e o equilíbrio dos alunos, salas de aulas com móveis adaptados para o trabalho, integração e bem-estar.

A escola adota o conceito de espaços educadores. Cada um tem sua característica, valor e necessidade para desafiar o aluno, promover desenvolvimento e crescimento físico, emocional, social, cultural e acadêmico. A Lourenço Castanho tem hoje 1,4 mil alunos divididos em cinco unidades e se prepara para inaugurar em breve a sexta, a Lourenço JK, na Avenida Joaquim de Moura Andrade. A unidade do Alto da Boa Vista tem turmas da Educação Infantil ao Ensino Médio. Na Vila Nova Conceição, há uma unidade específica para alunos do Infantil, instalada na Rua Diogo Jácome. Os anos iniciais do Ensino Fundamental ocupam um prédio na Rua Lourenço Castanho, e os anos finais, na Rua Bueno Brandão. O Ensino Médio tem um prédio específico para os alunos desse segmento na Rua Fiandeiras.

Aluno faz as escolhas

Cristina aponta que os resultados da educação integral da escola Lourenço Castanho podem ser mensurados pelos índices de aprovação em universidades. “O mais importante da escola é que sua formação prepara o aluno para que ele possa fazer suas escolhas, no Brasil ou no exterior. Os alunos da Lourenço Castanhos vão e estudam onde escolhem”, afirma. Dos egressos do Ensino Médio da Lourenço Castanho em 2021, 87,5% foram aprovados no primeiro vestibular, dos quais 94,6% em cursos de quatro ou cinco estrelas.

A escola se atualiza frequentemente, adequada ao seu tempo e arrojada nas suas propostas acadêmicas, culturais e esportivas, para manter o compromisso com os alunos. O princípio básico é estar sempre atenta ao mundo e aos seus movimentos, para ajudar o cidadão a enfrentar as exigências cotidianas. “Formamos pessoas que se sentem seguras nos diferentes ambientes em que vivem e que viverão ao longo da vida. Com isso, trocamos o risco de ficar velha ou ultrapassada, pelo compromisso de utilizar a experiência para seguir atualizada com os movimentos relevantes do mundo”, afirma Cristina.

Sobre a Escola Lourenço Castanho

Oferece um projeto pedagógico inovador, que extrapola o trabalho com os conteúdos produzidos pelas grandes áreas do conhecimento, investindo também no desenvolvimento da autonomia e da crítica, na análise da dimensão social construída pelos estudantes e na vinculação com o saber. Ao longo dos anos, a escola mantém o compromisso com seus princípios, consolidando a formação integral como a base de seu projeto pedagógico-educacional.

Sobre Cristina Tempesta

Doutora em educação pela Unicamp, membro do grupo AULA (Trabalho Docente na Formação Inicial), diretora pedagógica do Grupo Atmo Educação, coautora do Sistema Anglo de Ensino, Língua Portuguesa para as séries iniciais, coautora do fascículo do Pró Letramento – MEC, programa federal para formação de professores das séries iniciais do Ensino Fundamental. Atuou como professora universitária (em cursos de graduação e de pós-graduação) e de Ensino Fundamental. Coordenou o setor de Educação para a Prevenção do Centro Corsini – ONG/HIV/AIDS.

Sobre Fabia Antunes

Doutora e mestre em pedagogia do Movimento pela Universidade de São Paulo (USP), com pesquisa voltada para a construção curricular e aprendizagem educacional. Bacharel e licenciada em pedagogia e educação física pela Universidade de São Paulo. Especialista pela Harvard University – Bok Teaching Certificate e School of Education. Especialista em marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM). Diretora pedagógica da Escola Lourenço Castanho.