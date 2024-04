Enem 2024: prazo para isenção de taxa começa nesta segunda

Estudantes do último ano do ensino médio público, bolsistas integrais de escolas privadas e cadastrados no CadÚnico podem solicitar o benefício

JONAS SANTOS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O pedido deve ser feito no site do Inep, na "Página do Participante", até o dia 26 de abril



O prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição do Enem 2024 começou nesta segunda-feira (15). Estudantes do último ano do ensino médio público, bolsistas integrais de escolas privadas e cadastrados no CadÚnico podem solicitar o benefício. Uma novidade é que os beneficiários do programa Pé-de-Meia também podem pedir a isenção. O pedido deve ser feito no site do Inep, na “Página do Participante“, até o dia 26 de abril. Na última edição do Enem, houve 3,9 milhões de inscritos na primeira etapa, com uma abstenção de 28,1% dos candidatos. Aqueles que tiveram a isenção aceita no ano passado, mas faltou à prova, precisa justificar a ausência na mesma plataforma para ter direito ao benefício novamente. Para isso, é necessário informar o CPF e a data de nascimento, garantindo que os dados estejam corretos e atualizados na Receita Federal.

O Ministério da Educação destaca a importância de conferir e atualizar os dados pessoais antes de solicitar a isenção. O cronograma para solicitação de isenção da taxa e justificativa de ausência vai até o dia 26 de abril, com o resultado previsto para o dia 13 de maio. Esse período de recursos será de 13 a 17 de maio, com o resultado dos recursos divulgado em 24 de maio.

*Conteúdo produzido com auxílio de IA