Enem 2025: Inscrições começam nesta segunda-feira

Alunos do terceiro ano do ensino médio estarão pré-inscritos automaticamente; provas serão aplicadas em 9 e 16 de novembro

Divulgação/Enem A taxa de inscrição para o Enem é de R$ 85, mas os alunos isentos não precisarão pagar



As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025 iniciam nesta segunda-feira (26), e se estenderão até o dia 6 de junho. Os estudantes que frequentam escolas públicas terão a vantagem de uma inscrição gratuita e uma ficha já preenchida. As provas estão agendadas para dois domingos consecutivos, nos dias 9 e 16 de novembro, com datas alternativas para o estado do Pará, que realizará as provas em 30 de novembro e 7 de dezembro, em razão da COP30.

A taxa de inscrição para o Enem é de R$ 85, mas os alunos isentos não precisarão pagar. Aqueles que estão no 3º ano do ensino médio em instituições públicas poderão realizar a prova sem custos, mesmo que não tenham solicitado a isenção, desde que confirmem sua inscrição. Além disso, o exame proporcionará a certificação de conclusão do ensino médio para os candidatos que alcançarem as notas mínimas exigidas.

É fundamental que os candidatos fiquem atentos ao calendário do Enem. As inscrições podem ser feitas entre 26 de maio e 6 de junho, e o pagamento da taxa deve ser realizado entre 26 de maio e 11 de junho. As datas das provas são uma parte crucial do processo, e os estudantes devem se preparar adequadamente para os dias 9 e 16 de novembro, ou para as datas alternativas no Pará.

Com a proximidade do exame, é importante que os alunos se organizem e se informem sobre todos os detalhes necessários para a participação. A certificação de conclusão do ensino médio é um incentivo adicional para que os estudantes se empenhem e busquem um bom desempenho nas provas.

Ao todo, serão abordadas cinco áreas do conhecimento no ENEM 2025:

Ciências da natureza: biologia, física e química;

Ciências humanas: filosofia, geografia, história, sociologia;

Linguagens: português, inglês ou espanhol, literatura, artes, educação física, tecnologias da informação e comunicação;

Matemática;

Redação.

*Reportagem produzida com auxílio de IA