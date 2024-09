Justiça determina desocupação do Pavilhão João Lyra Filho na Uerj com uso de força policial

Em nota, reitoria da instituição pediu para que os estudantes deixem a área de forma pacífica

Tomaz Silva/Agência Brasil A decisão foi tomada após o não cumprimento do prazo de 24 horas estabelecido para a saída dos estudantes que ocupam o local



A Justiça do Estado do Rio de Janeiro determinou, nesta sexta-feira (20), que a força policial seja utilizada para desocupar o Pavilhão João Lyra Filho, que é o principal edifício do campus Maracanã da Uerj. A decisão foi tomada após o não cumprimento do prazo de 24 horas estabelecido para a saída dos estudantes que ocupam o local. A juíza Luciana Lopes, responsável pela sentença, também estipulou uma multa diária de R$ 10 mil para os envolvidos na ação de reintegração de posse, que inclui quatro alunos e um funcionário da instituição.

Em resposta à situação, a reitoria da Uerj fez um apelo aos estudantes para que deixem o prédio de forma pacífica, evitando assim a necessidade de intervenção policial. Os alunos estão em ocupação há 56 dias, manifestando-se contra alterações nas normas que regem a concessão de bolsas e auxílios de assistência estudantil, o que gerou um clima de tensão no campus. “A reitoria apela aos estudantes para que eles saiam por iniciativa própria e pacificamente, cumprindo a decisão judicial, para que não haja nenhum tipo de uso da força policial a partir dessa decisão”, diz trecho da nota.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Tamyres Sbrile