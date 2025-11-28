Jovem Pan > Notícias > Educação > Mais de 22 mil pessoas presas se inscrevem no Enem PPL em São Paulo

Mais de 22 mil pessoas presas se inscrevem no Enem PPL em São Paulo

Participação cresce pelo terceiro ano consecutivo; provas serão aplicadas em 16 e 17 de dezembro

  • Por Jovem Pan
  • 28/11/2025 08h00
  • BlueSky
Divulgação/Enem Enem Voltado a pessoas privadas de liberdade que concluíram o ensino médio, o Enem PPL funciona como porta de acesso ao ensino superior

O número de inscritos no Enem PPL em São Paulo chegou a 22.290 em 2025, alta de 1,49% em relação ao ano anterior. Na comparação com 2023, quando foram registrados 21.721 participantes, o crescimento acumulado é de 2,61%.

O avanço acompanha o trabalho dos servidores da Polícia Penal responsáveis pela área de Educação no sistema prisional, em parceria com a Secretaria Estadual da Educação, que mantém ensino fundamental e médio nas unidades por meio de convênio. Atualmente, 10,2% da população prisional paulista está inscrita no exame.

Voltado a pessoas privadas de liberdade que concluíram o ensino médio, o Enem PPL funciona como porta de acesso ao ensino superior por meio de Sisu, Prouni e Fies. Organizado pelo Inep, o exame tem o mesmo nível de dificuldade do Enem regular, incluindo a redação; a diferença está apenas na aplicação, realizada dentro das unidades prisionais.

