Mais de 22 mil pessoas presas se inscrevem no Enem PPL em São Paulo

Participação cresce pelo terceiro ano consecutivo; provas serão aplicadas em 16 e 17 de dezembro

Divulgação/Enem Voltado a pessoas privadas de liberdade que concluíram o ensino médio, o Enem PPL funciona como porta de acesso ao ensino superior



O número de inscritos no Enem PPL em São Paulo chegou a 22.290 em 2025, alta de 1,49% em relação ao ano anterior. Na comparação com 2023, quando foram registrados 21.721 participantes, o crescimento acumulado é de 2,61%.

O avanço acompanha o trabalho dos servidores da Polícia Penal responsáveis pela área de Educação no sistema prisional, em parceria com a Secretaria Estadual da Educação, que mantém ensino fundamental e médio nas unidades por meio de convênio. Atualmente, 10,2% da população prisional paulista está inscrita no exame.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Voltado a pessoas privadas de liberdade que concluíram o ensino médio, o Enem PPL funciona como porta de acesso ao ensino superior por meio de Sisu, Prouni e Fies. Organizado pelo Inep, o exame tem o mesmo nível de dificuldade do Enem regular, incluindo a redação; a diferença está apenas na aplicação, realizada dentro das unidades prisionais.