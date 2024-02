Matrícula para selecionados no Sisu termina nesta quarta-feira

Acaba também o prazo para participar da lista de espera

Foto/reprodução: Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil



A matrícula dos estudantes selecionados para ingressar em uma instituição pública de nível superior por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), termina nesta quarta-feira, 7. O Ministério da Educação (MEC) divulgou o resultado da chamada regular no dia 31 de janeiro, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. ”Todos os candidatos devem verificar os dias, horários e locais de atendimento definidos por cada instituição em edital próprio”, alertou a entidade. Ao todo, 1,2 milhão de pessoas se inscreveram para o programa que ofertou 264.181 vagas, em 6.827 cursos de graduação. Candidatos que não foram escolhidos para assumir a vaga terão o mesmo prazo para realizar a inscrição na lista de espera do site, que ficará em vigência durante todo o ano. “A lista de espera poderá ser utilizada durante todo o ano de 2024 pelas instituições públicas de educação superior participantes, para preenchimento das vagas eventualmente não ocupadas na chamada regular”, informou o MEC.