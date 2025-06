MEC abre consulta para 211 mil vagas do Prouni para o 2º semestre

Inscrições estarão disponíveis a partir de segunda-feira, 30 de junho, e seguirão até a sexta-feira, 4 de julho

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Brasília - 27/06/2023 - O Programa Universidade Para Todos (Prouni) oferta bolsas de estudo, integrais e parciais (50% do valor da mensalidade do curso), em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições de educação superior privadas. As inscrições podem ser feitas pelo celular ou pelo computador



O Ministério da Educação (MEC) anunciou a abertura de consulta para 211 mil bolsas do Programa Universidade para Todos (Prouni) referentes ao segundo semestre de 2025. As inscrições estarão disponíveis a partir de segunda-feira, 30 de junho, e seguirão até a sexta-feira, 4 de julho. Dentre as bolsas oferecidas, 118 mil são integrais, isentas de pagamento, enquanto 93 mil são parciais, cobrindo metade do valor da mensalidade. Segundo informações do MEC, essas oportunidades abrangem mais de 370 cursos em 887 instituições de ensino superior privadas em todo o Brasil.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA