ProUni para o 2º semestre recebe inscrições até sexta-feira

Programa oferece bolsas em universidades particulares para estudantes com renda mensal de até 3 salários mínimos

As inscrições para bolsas de estudos em universidades particulares através do ProUni (Programa Universidade para Todos) foram abertas nesta terça-feira, 27, e terminam na próxima sexta-feira, 30, às 23h59, para estudantes interessados em começar uma graduação no segundo semestre de 2023. São oferecidas 276,5 mil bolsas, sendo 215,5 mil integrais e 61 mil parciais, de acordo com o Ministério da Educação (MEC). A inscrição é gratuita e só pode ser feita pelo site oficial do ProUni, neste link. Os candidatos devem ter obtido nota média mínima de 450 pontos nas provas de uma das duas últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), com nota da redação acima de zero. Também é preciso comprovar renda familiar de até 1,5 salário mínimo por pessoa (para bolsa integral) ou de até 3 salários mínimos por pessoa (para bolsa parcial) e ter completado o Ensino Médio na rede pública de ensino ou como bolsista na rede particular. Exceções são abertas para pessoas portadoras de deficiência ou professores da rede pública. O resultado será divulgado a partir de 4 de julho.