‘Relações sociais por meio da solidariedade’ foi tema de redação da 2ª fase da Fuvest em 2024

No último domingo (15), aconteceu a segunda fase do vestibular da Fuvest 2025 composta por pela prova de português e redação. Neste ano, o tema foi “Relações sociais por meio da solidariedade”. Os candidatos tiveram à disposição seis textos de apoio, que incluem obras de renomados autores como Machado de Assis, Ruth Guimarães e Ana Maria Gonçalves. Além disso, um poema de Cazuza, um texto filosófico de Edgar Morin e um trecho da Declaração dos Líderes do G20 também foram selecionados.

“Esses três textos traziam abordagens distintas das relações sociais e, portanto, facetas diferentes que poderiam ser utilizadas pelos estudantes”, compartilhou Gustavo Monaco, diretor executivo da Fuvest. A escolha do tema demonstra a tradição da Fuvest em explorar questões sociais e filosóficas, permitindo que os candidatos apresentem diferentes perspectivas. A Universidade de São Paulo, que oferece um total de 8.147 vagas, convocou mais de 30 mil candidatos para esta etapa do processo seletivo. A taxa de abstenção registrada foi de 6,22%.

Pensando na competitividade, o curso de Medicina se destaca como o mais concorrido, apresentando uma relação de 96,5 candidatos para cada vaga disponível. O cronograma do vestibular inclui a realização da segunda fase nos dias 15 e 16 de dezembro de 2024, além das provas de competências específicas, que ocorrerão entre 9 de dezembro de 2024 e 9 de janeiro de 2025. Os resultados finais serão divulgados no dia 24 de janeiro de 2025.

