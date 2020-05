Elo mostra a importância do afeto em campanha de Dia do Abraço

Divulgação No filme da campanha, a Elo mostra que o abraço representa toda e qualquer demonstração de carinho e amizade



A Elo, empresa 100% brasileira de tecnologia de pagamentos, criou uma série de ações para celebrar o Dia do Abraço, comemorado na última sexta-feira, dia 22 de maio. Nesse dia, a marca lançou uma campanha nas redes sociais para transmitir a mensagem que o abraço vai além do toque físico.

No filme da campanha, a Elo mostra que o abraço representa toda e qualquer demonstração de carinho e amizade. Para a ação, a marca traz de volta o Urselo, mascote que fez sucesso em campanhas anteriores, para refletir sobre o conceito de abraço e como o gesto pode representar uma forma de carinho até à distância.

“A gente sabe que o brasileiro gosta de socializar e abraçar, e que isso é parte da nossa cultura. Foi assim que veio a ideia de que o abraço vai além do gesto e é também a demonstração de afeto e amizade. Essa é a mensagem da Elo que queremos levar por meio do mascote Urselo”, explica Luis Cassio de Oliveira, diretor de marketing e comunicação da Elo.

No Dia do Abraço (22/05), uma série de ações nas redes sociais reforçaram a importância do afeto: a marca criou um filtro para os seguidores fazerem fotos e vídeos abraçados pelo Urselo; lançou a #SintaSeAbraçado, com a participação de influenciadores como Claude Troisgros, Batista, Natália Guimarães, Rafa Kalimann e Xand Avião, que promovem uma corrente de abraços.

Além disso, durante toda a sexta-feira, os restaurantes parceiros entregaram um brinde especial. Quem pediu almoço ou jantar no Famiglia Nino (Nino Cucina, Da Marino, Giulietta, Forno da Pino, Peppino, Vito Burger), Jobi, Grupo Troisgros Brasil (Le Blond & CT Boucherie), Tre Bicchieri e Grupo Attimo (Tradi Vila Nova, Tradi Itaim, Tradi Morumbi, Attimo, Kinoshita e Mercearia do Frances) recebeu um agarradinho do Urselo como forma de afeto.