Ex-governador Siqueira Campos morre aos 94 anos

Político governou o Tocantins por quatro mandatos, o último encerrado em 2014

Wilson Rodrigues/Divulgação Governo do Tocantins O ex-governador do Tocantins Siqueira Campos



O ex-governador do Tocantins e ex-deputado federal Siqueira Campos morreu nesta terça-feira, 4, aos 94 anos, na capital do Estado. Ele estava internado havia seis dias em um hospital de Palmas, por problemas renais, e não resistiu a uma infecção generalizada. O velório acontece nesta quarta-feira, 5, no Palácio Araguaia, sede do governo. O atual governador, Wanderlei Barbosa, decretou luto oficial de uma semana e ponto facultativo no Estado nesta quarta. “Sua visão audaciosa e dedicação foram determinantes no desenvolvimento do nosso estado do Tocantins e, portanto, os seus feitos serão eternamente lembrados”, disse Barbosa. Siqueira Campos foi o idealizador da criação do Tocantins e governos o Estado por quatro mandatos, o último encerrado em 2014.

* Com informações da Agência Brasil