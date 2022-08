Gestante morre em explosão após marido confundir álcool e água em Americana

Vítima estava no sétimo mês de gestação e perdeu o bebê dias depois do acidente

Prefeitura de Americana/Divulgação Gestante e marido foram socorridos ao Hospital Municipal de Americana



Uma gestante morreu, em Americana, São Paulo, após o marido causar uma explosão no apartamento do casal ao confundir álcool e água próximo a uma panela sobre fogo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado de São Paulo, o caso foi registrado no último dia 12. No entanto, a vítima faleceu neste sábado, 20. Ela estava no sétimo mês de gestação e perdeu o bebê dias depois do acidente. Em relação ao marido da vítima, a SSP disse que ele também ficou ferido após a explosão. Ambos foram socorridos ao Hospital Municipal de Americana. “No local, os PMs apuraram que a mulher solicitou ao marido que colocasse água em uma panela que estava no fogão com o fogo aceso. Porém, ele confundiu um galão de álcool com o de água. Ao se aproximar da panela, o fogo se alastrou sobre o galão de álcool e ocorreu uma explosão”, informou a SSP por meio de nota. O caso foi registrado no 3º Distrito Policial de Americana como lesão corporal e comunicação de óbito.