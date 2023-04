Gleisi usa ironia e conto infantil para atacar Bolsonaro na CCJ

Deputada diz que ex-presidente tem ‘rabinho’ e ‘orelha’ de ‘golpista’ e que deveria abrir uma joalheria com Michelle

ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR)



A deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR) disse nesta quarta-feira, 26, que o ex-presidente Jair Bolsonaro tem “focinho” e “rabinho” de “golpista” ao comentar a investigação contra ele no inquérito da Polícia Federal que apura eventuais mentores intelectuais nos atos de 8 de Janeiro. Bolsonaro depôs na sede da PF na manhã desta quarta-feira, 26. “Estamos falando de um ex-presidente, Jair Messias Bolsonaro, que tem orelha de golpista, focinho de golpista, rabinho de golpista e não pode dizer que não é golpista. Vai sair com certeza com essa marca”, disse a petista em sessão na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara.

Gleisi também comentou o caso que envolve o ex-presidente e sua mulher, a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro, no recebimento de joias pela Arábia Saudita. Nesta terça-feira, Michelle confirmou que recebeu um segundo pacote de joias. “Acho que vamos ter mais notícias sobre joias. Eles podiam abrir uma joalheria, né. Joias do golpe, porque de fato é um casal muito ligado à questão das joias”.