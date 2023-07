Jair Bolsonaro depõe novamente à PF, ciclone extratropical causa estragos no sul do país e muito mais: confira os destaques da semana

Ponto Final, programete das redes sociais da Jovem Pan News, também pauta o fim do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares (Pecim)

Mateus Boni/AGIF/Estadão Conteúdo Bolsonaro depôs à Polícia Federal na quarta-feira, 12



Na quarta-feira, 12, Jair Bolsonaro (PL) prestou mais um depoimento à Polícia Federal (PF). O ex-presidente da República negou ter discutido um plano para gravar o ministro Alexandre de Moraes com o senador Marcos do Val (Podemos-ES) e o ex-deputado Daniel Silveira (PTB). No depoimento, Bolsonaro disse ter se encontrado com Do Val e Silveira no Palácio da Alvorada, mas afirmou que “nada foi falado” sobre Moraes.

A formação de um ciclone extratropical no Rio Grande do Sul entre a noite da última quarta-feira, 12 de julho, e a madrugada de quinta-feira, 13 de julho, provocou temporais que causaram estragos em diversos municípios. Ventos em torno de 100 km/h foram registrados em diversas regiões do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e parte do Paraná. O ciclone chegou à região sudeste na manhã de quinta-feira.

O governo anunciou o fim do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares (Pecim), um dos pilares do MEC na gestão anterior. Segundo documento enviado aos secretários de educação, o programa será encerrado até o final do ano. O MEC solicitou que o processo seja cuidadoso, objetivando não atrapalhar o cotidiano dos mobilizados pelo programa.

