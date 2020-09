Jovem Pan é patrocinadora do maior evento de Inovação, Tecnologia e Transformação Digital da América Latina

Marc Tarpenning, co-fundador da Tesla, e o ativista Adrian Grenier, estão entre os palestrantes do Silicon Valley Web Conference que começa no dia 1º de outubro

A partir do dia 1º de outubro, a Jovem Pan se firma como patrocinadora do Silicon Valley Web Conference, evento online organizado pelo portal StartSe e que promete ser a maior experiencia digital sobre inovação, tecnologia e transformação digital da América Latina. Serão 30 dias, até 30 de outubro, das 18h30 às 22h, que vão mudar a visão de mundo, dos negócios e da carreira dos participantes. O evento terá 100 horas de conteúdo relevante, divididos em mais de dez jornadas com os temas: AgroTech, MobTech, EdTech, LegalTech, FinTech, ConstruTech, TravelTech, VarejoTech, HealthTech, Investimentos & Venture Capital, e Cultura e Pessoas. Os maiores nomes do mundo, que são referência em suas áreas de atuação, são alguns dos palestrantes confirmados no time de peso do Silicon Valley Web Conference. Entre eles, Tim Draper, que está entre os três maiores investidores de risco do Vale do Silício e já investiu em empresas como Tesla, SpaceX e Twitter; Marc Tarpenning, co-fundador da Tesla, maior montadora de carros elétricos do mundo; e Nicole Stott, astronauta da NASA por 27 anos.

A Jovem Pan, que nos últimos anos vem investindo e passando por uma transformação digital agressiva, apostou na iniciativa. Como patrocinador master do evento, o grupo de mídia vai receber, em seu estande virtual próprio, uma das grandes atrações do evento, Marc Tarpenning, co-fundador da Tesla Motors. Após apresentação aberta aos participantes do evento, Marc será o convidado especial da Pan em um ambiente digital exclusivo para dar continuidade a sua apresentação e abrir espaço para um Q&A direto com o público, que poderá interagir com o empresário. Samy Dana, economista e comentarista da Jovem Pan será o entrevistador e mediador do Fórum. No dia 13, a conversa é com Henrique Dubugras, co-fundador da Fintech BREX. Carlos Aros, jornalista especialista em tecnologia, será o entrevistador. Já no dia 27, Barbara Minuzzi, fundadora e CEO da Umana, e Adrian Grenier, ativista ambiental e co-fundador da DuContra Ventures falarão aos participantes do evento – a mediação ficará com a jornalista Paula Carvalho.

O Grupo Jovem Pan, que nasceu no rádio, nos últimos anos montou mais de 10 estúdios equipados com telão 4K e sistema de áudio e vídeo 100% digitais. O complexo aumentou a capacidade de produção e distribuição da emissora que passou a produzir conteúdo digital em multiplataforma entregando mais de 2 bilhões de impactos por mês. No último trimestre, o grupo lançou um serviço de conteúdo via streaming, através de seu aplicativo Panflix, com uma extensa e variada programação em esporte, entretenimento, news e conteúdo infantil. São mais de 20 horas de conteúdo digital ao vivo, além de on-demand. O aplicativo, já em seu primeiro mês de lançamento alcançou a marca de 2º app mais baixado na App Store e 3º no Google Play (em jornalismo). O Silicon Valley Web Conference surge como uma oportunidade de abrir a mente para o novo e mergulhar nas transformações que o mundo, hoje, exige de todos nós. Será uma conexão de alto impacto, em um formato que redefinirá a experiência de eventos online e, o melhor: democratizando o acesso à educação para os brasileiros, como uma oportunidade de crescer e aprender com técnicas que podem ser aplicadas na prática. As inscrições podem ser feitas em: www.startse.com/svwc.