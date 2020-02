Jovem Pan passará a exibir o Jornal da Manhã ao vivo no LinkedIn

Jovem Pan

O Grupo Jovem Pan se moderniza continuamente e agora firma parceria com o LinkedIn, a maior rede profissional do mundo, para exibir ao vivo, a partir do dia 10/2, o Jornal da Manhã, um dos mais tradicionais jornais matutinos do Brasil.

O objetivo é oferecer mais um canal de contato entre a audiência e o conteúdo da Pan, já presente no rádio, no Youtube, no Facebook e no Twitter, além de plataformas diversas de podcast. “Queremos que o público tenha, de forma prática e rápida, acesso à conteúdos de relevância, quando e onde estiver”, afirma Roberto Araújo, Presidente do Grupo Jovem Pan.

Para marcar a estreia do recurso “live” no LinkedIn, ainda em versão beta, e estreitar laços com seus seguidores por lá, a Jovem Pan transmite antes da estreia do Jornal da Manhã, um Tech News especial e exclusivo para a rede social, na sexta-feira, dia 7/2, a partir das 8h30. O programa, uma das franquias de maior audiência na Jovem Pan, será apresentado por Carlos Aros, comentarista de Tecnologia e Inovação da casa, e reunirá três dos mais importantes Top Voices do LinkedIn.

Entre os influencers convidados para esta edição especial do Tech News, estão Marc Tawil, comunicador e empreendedor; Carlos Sambrana, comentarista de Negócios da Jovem Pan e cofundador do NeoFeed; e Carolina Dostal, consultora de RH especializada em LinkedIn.

Como mais um destaque para esta primeira ‘live’, vale ressaltar que a conversa será transmitida diretamente dos novos estúdios da Panflix, a futura plataforma de streaming exclusiva de conteúdos da Jovem Pan. A conversa também será compartilhada simultaneamente no perfil dos Top Voices convidados.

Convergência estratégica: Jovem Pan e LinkedIn

A entrada das lives diárias do Jornal da Manhã no LinkedIn faz parte da estratégia de convergência digital do Grupo Jovem Pan, que já conta com mais de 30 canais digitais no Youtube e, em breve, também com a PanFlix.

Os números em expansão do LinkedIn vão de encontro com o crescimento digital expressivo que o grupo vem conquistando. A rede social corporativa já possui mais de 675 milhões de usuários, sendo destes, 41 milhões de brasileiros, e segue quebrando níveis recordes de engajamento.

A estreia do novo recurso na rede social profissional ficou um mês em fase de testes e foi muito bem planejada. “O momento de pico para acessos na rede do LinkedIn coincide com o horário do Jornal da Manhã, carro-chefe da casa no horário nobre. A base de seguidores via celular da Jovem Pan no LinkedIn (em média 70,9%) será notificada por um push-notification automático no momento”, explica o jornalista Carlos Aros.

Sobre o LinkedIn:

O LinkedIn é a maior rede social profissional do mundo. Estamos presentes em mais de 200 países e contamos com mais de 675 milhões de usuários, sendo deles 41 milhões de brasileiros. Ajudamos a conectar os profissionais do mundo a oportunidades de emprego e a transformar a forma com que as empresas contratam, divulgam suas marcas e vendem. Nossa visão é criar oportunidades econômicas para todos os usuários do mercado de trabalho.

Sobre a Jovem Pan:

O grupo de mídia Jovem Pan, fundada em 1944, é o maior grupo de radiodifusão da América Latina. Com programação voltada ao jornalismo, entretenimento e esportes, a rede hoje se expande também para a operação digital com mais de 35 canais online e serviço de streaming. O Grupo Jovem Pan tem o compromisso de promover o diálogo aberto entre os brasileiros, a análise crítica, abrindo seu espaço para as mais diferentes opiniões e pontos de vista. Maior canal de notícias do Youtube, no Brasil e líder absoluto de audiência qualificada, o grupo de mídia conta com: a Rádio Jovem Pan, com quatro emissoras próprias, 88 afiliadas; mais de 100 vídeos novos todos os dias, 20.000 horas de programação original por ano exibidas em mais de 35 canais online, via Youtube; e a nova plataforma de transmissão de streaming, Panflix. Além disso o grupo também tem investimento na produtora de vídeo, Vetor Zero, a BBL, empresa que promove e divulga torneios do universo gamer, a produtora de animação LOBO, e a produtora de eventos LIVE.