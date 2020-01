‘Juntos em Barcelona’: ainda dá tempo de participar e conhecer um dos maiores clubes do mundo

EFE As inscrições vão até o dia 31 de janeiro e podem participar crianças entre os 8 e 12 anos de idade



Ainda dá tempo de participar da promoção “Juntos em Barcelona” da Nescau! A marca vai levar 10 jovens para um verdadeiro intensivo de futebol em um dos maiores clubes do mundo: o Barcelona FC.

As inscrições vão até o dia 31 de janeiro e podem participar crianças entre os 8 e 12 anos de idade. A viagem acontece em março de 2020.

Os vencedores participarão de um ‘training camp” no clube catalão. Além de conhecer as estrelas do time, eles vão ter a oportunidade de assistir treinos, palestras e outras atividades que fazem parte da rotina dos jogadores.

Os jovens ainda vão curtir uma partida do clube no Camp Nou, famoso estádio do time na Espanha.

Para participar, é necessário comprar um produto da marca e cadastrar o cupom fiscal no site da promoção ou via WhatsApp.

Além da viagem, os consumidores ainda concorrem a mais de 2.500 prêmios como camisetas, mochilas e bolas oficiais do time.

Confira os detalhes da promoção “Juntos em Barcelona” clicando aqui.