Linha 9-Esmeralda tem apoio do sistema Paese após falha na Estação Autódromo

De acordo com a concessionária, os trens operaram em via única, com maior intervalo e ocorreu apoio do Plano de Atendimento entre Empresas de Transporte em Situação de Emergência

Reprodução/X/@DanilloSoares86 Plataforma lotada na Estação Santo Amaro, em razão de falha na Linha 9-Esmeralda



Os trens da Linha 9-Esmeralda da ViaMobilidade operaram com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações Autódromo e Jurubatuba-Senac, após uma “intercorrência em um equipamento de manutenção” afetar as operações da linha na manhã desta quinta-feira (22). Por volta das 6h45, as operações entraram em processo de normalização, mas passageiros ainda reclamavam de plataformas lotadas. Com a normalização do serviço, a situação deve melhorar ainda pela manhã.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

De acordo com a concessionária, os trens operaram em via única, com maior intervalo e ocorreu apoio do Plano de Atendimento entre Empresas de Transporte em Situação de Emergência (Paese), que disponibilizou 60 coletivos para atendimento aos usuários no trecho afetado.

Veja imagens:

Como pode? Problema na linha esmeralda… Paese, em outra estação… Esperando o trem, difícil!! #viaquatro #linhaesmeralda #trem

Problema entre autódromo e jurubatuba pic.twitter.com/z2FOojqRjb — Odezinformado (@odezinformado) August 22, 2024

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Marcelo Bamonte