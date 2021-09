11 de setembro: Confira infográfico com a ordem cronológica dos ataques em 2001

Ao todo, 2.977 pessoas morreram no World Trade Center, no Pentágono e em aeronaves sequestradas

EFE/EPA/BETH A. KEISER/ POOL - 13.set.2001 Equipe de resgate nos escombros da queda das Torres Gêmeas em Nova York, nos EUA; atentados completam 20 anos em 2021



A cortina de fumaça que cortou o céu de Nova York durante a queda das duas maiores torres do mundo no coração financeiro dos Estados Unidos marcou o dia 11 de setembro de 2001 na história mundial. Duas décadas se passaram e os atentados reivindicados pelo grupo Al Qaeda mudaram o conceito de “terrorismo” para o ocidente. Ao todo, 2.977 pessoas morreram no World Trade Center, no Pentágono e em aeronaves sequestradas.

Confira a cronologia da série de atentados no 11 de setembro de 2001: