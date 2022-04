Guerra na Ucrânia já deixou pelo menos 167 crianças mortas e 279 feridas, diz governo

Informação foi divulgada nas redes sociais nesta quarta-feira pelo Gabinete do Procurador-Geral ucraniano

Reprodução/Twitter/@Podolyak_M Registro feito na cidade de Bucha e publicado no Twitter pelo Conselheiro do Chefe do Gabinete do Presidência da Ucrânia, Mykhailo Podolak



Desde a invasão do território da Ucrânia pela Rússia, 167 crianças foram mortas e 279 feridas, segundo o serviço de imprensa do Gabinete do Procurador-Geral ucraniano. “Até a manhã de 6 de abril de 2022, mais de 446 crianças ficaram feridas na Ucrânia como resultado da agressão armada da Federação Russa. Dentre elas, 167 crianças foram mortas e 279 ficaram feridas em gravidade variável. De acordo com os dados recebidos, as crianças mais afetadas estavam em Kiev: 78, Donetsk: 81, Kharkiv: 64, Chernihiv: 49, Mykolaiv: 39, Luhansk: 31, Zaporizhia: 22, Kherson: 29, Sumy: 16 e Zhytomyr: 15”, aponta mensagem publicada no canal Telegram nesta quarta, 6. A informação foi divulgada pela agência de notícias ucraniana Interfax.