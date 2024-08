Carnaval de Notting Hill, no Reino Unido, termina com ao menos duas pessoas mortas

Polícia Metropolitana de Londres revelou no início desta semana que oito pessoas foram esfaqueadas e centenas foram presas

Carnaval de Notting Hill, no Reino Unido, termina com duas pessoas morta em ataques distintos separados no Carnaval de Notting Hill ou perto dele no fim de semana passado, um dos maiores festivais de rua do mundo. As vítimas, uma mãe que participava no evento anual no oeste de Londres com o seu filho, e um chef que já havia trabalhado com a celebridade culinária Gordon Ramsay, estavam hospitalizadas após os ataques. A Polícia Metropolitana de Londres, que acusa duas pessoas suspeitas de realizarem os ataques, revelou no início desta semana que oito pessoas foram esfaqueadas e centenas foram presas durante a celebração anual da cultura afro-caribenha britânica nas ruas de Notting Hill e distritos vizinhos.

Cher Maximen, 32 anos, foi esfaqueada na virilha em plena luz do dia no último domingo, depois de tentar intervir em uma briga. Ela morreu na manhã deste sábado. Ela tinha ido ao evento com sua filha de três anos e outros familiares e amigos. Um tribunal de Londres manteve sob custódia um homem de 20 anos na quarta-feira, depois que ele foi acusado de tentativa de assassinato. A Polícia Metropolitana indicou que a acusação será “revista” pelos promotores após a morte de Maximen.

m outro incidente separado, o chef Mussie Imnetu morreu na noite de sexta-feira após ser encontrado inconsciente na noite de segunda-feira com um ferimento na cabeça do lado de fora de um restaurante no oeste de Londres, que estava lotado de pessoas que participaram do carnaval. O chef sueco de 41 anos visitava o Reino Unido a negócios vindo de Dubai, onde mora e trabalha, mas a polícia não acredita que ele estava no carnaval. Um homem de 31 anos compareceu ao tribunal na sexta-feira acusado de causar lesões corporais graves intencionalmente, mas essa acusação também será revista, observou a polícia.

