Com 230 mil novos casos de Covid-19, mundo registra recorde em 24h

Os casos de Covid-19 nas últimas 24 horas voltaram a bater recorde nesta segunda-feira (13) com 230 mil em um único dia, elevando para 12,7 milhões o total de contágios confirmados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) desde o início da pandemia. Ao todo, 566.355 pessoas já morreram por causa da doença, mas o número de óbitos diários não tem aumentado nos últimos dois meses, mantendo-se relativamente estável por volta de 5 mil por dia.

A América continua sendo o continente mais impactado pela pandemia, com 6,66 milhões de casos confirmados, enquanto a Europa se aproxima de 3 milhões e o Oriente Médio passa de 1,2 milhão. Os EUA, onde a curva de novos casos segue aumentando, é o país mais afetado pela pandemia, com 3,22 milhões de casos confirmados, seguido pelo Brasil, com mais de 1,8 milhão. A lista continua com Índia, Rússia, Peru, Chile e México, nesta ordem.

Até agora, 7,6 milhões de pessoas já se curaram da Covid-19, enquanto 1% dos casos ativos (cerca de 58 mil), estão em quadro grave ou crítico).

