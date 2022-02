Grupo de brasileiros chega em segurança à Embaixada do Brasil na Romênia, diz Bolsonaro

Anúncio foi feito por meio de uma publicação no Twitter; dois uruguaios estavam junto no grupo de 39 pessoas

reprodução/Twitter/@jairbolsonaro 37 brasileiros que estavam em Kiev chegaram em segurança na Romênia



Em uma publicação feita em sua conta no Twitter, neste domingo, 27, o presidente Jair Bolsonaro informou que um grupo de 39 pessoas, sendo 37 brasileiro e dois uruguaios, chegou à Embaixada do Brasil na Romênia em segurança. Todos eles estavam na cidade de Kiev e conseguiram fugir da guerra que acontece na Ucrânia desde quinta-feira, 24. “Estão todos bem e em segurança”, disse Bolsonaro. O grupo de pessoas conta com familiares e jogadores do Shakhtar Donetsk. Segundo as informações divulgadas, a UEFA foi a responsável por custear o transporte rodoviário e hospedagem em Bucareste. Atualmente, a Embaixada do Brasil está com um posto avançado na fronteira com a Moldova, caminho entre Kiev e a Romênia, para recepcionar os brasileiros que chegam por lá. No sábado, 26, dois aviões da Força Aérea Brasileira foram disponibilizados para trazer todos os cidadãos do Brasil que tenham interesse em retornar ao país.