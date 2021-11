Explosão de caminhão-tanque mata 99 pessoas em Serra Leoa; veja vídeos

Dezenas de feridos ainda estão em condição crítica nos hospitais de Freetown, capital do país africano

Mohamed Koneh / EPA /EFE Caminhão-tanque explode em Freetown, capital de Serra Leoa, e deixa dezenas de mortos



Pelo menos 99 pessoas morreram na explosão de um caminhão-tanque no subúrbio de Freetown, capital de Serra Leoa, segundo autoridades do país africano. Ainda há um grande número de feridos e pessoas em estado crítico, de acordo com Mohamed Lamrane Bah, diretor de comunicações da Agência Nacional de Gerenciamento de Desastres (NDMA) de Serra Leoa. Imagens divulgadas por canais de TV locais mostram corpos carbonizados ainda no local onde ocorreu a tragédia. Segundo a agência de notícias Associated Press, um funcionário de um hospital afirmou que haviam cerca de 30 pessoas gravemente queimadas, que dificilmente sobreviveriam. Com cerca de um milhão de habitantes, Freetown passou por outras duas tragédias recentes: em março de 2021, um incêndio numa favela deixou um grande número de feridos e cinco mil desabrigados; em 2017, um deslizamento após fortes chuvas destruiu as casas de três mil pessoas.

O presidente do país, Julius Maada Bio, está em Glasgow, na Escócia, para a COP 26, e lamentou a situação nas redes sociais. “Profundamente perturbado pelos trágicos incêndios e pela terrível perda de vidas. Minhas profundas condolências para com as famílias que perderam entes queridos e aqueles que foram mutilados como resultado. Meu governo fará de tudo para apoiar as famílias afetadas”, escreveu. O vice-presidente Mohamed Juldeh Jalloh visitou dois hospitais onde estão os feridos e prometeu que a NDMA e outros órgãos “trabalhariam incansavelmente” após a emergência. A prefeita de Freetown, Yvonne Aki-Sawyerr, lamentou e desejou condolências aos familiares, além de dizer que as fotos e vídeos que circulam na internet são ‘angustiantes’.

Veja abaixo vídeos da tragédia e das vítimas. Cuidado, as imagens são fortes.

Pelo menos 91 pessoas mortas quando um reservatório de combustível explodiu em um subúrbio da capital de Serra Leoa 🇸🇱, Freetown.pic.twitter.com/Pfd95jiTYp — Geografia Geral (@GeografiaGeralT) November 6, 2021

Over 84 charred bodies have been received in various hospitals’ mortuaries due to an explosion that occurred last night at PMB Junction, Wellington in Freetown, Sierra Leone.🇸🇱 My prayers & condolences go to the families who lost their loved ones. May their souls rest in peace! pic.twitter.com/uCQZ2pjjCU — General Abraham Lincoln (@Abraham49929853) November 6, 2021

A terrible day for fire victims in Freetown, Sierra Leone. Out of recklessness the driver of a petroleum tanker caused the death of 100s. An inconceivable event as the world watch videos of this petroleum tanker ignite into combustion and destroys 100s of lives and property. pic.twitter.com/OpgZUUCAQG — Daddy Saj (@daddysaj) November 6, 2021

My condolences to all the victims 😭😭😭😭 that lost their lives and to the causalities in the explosion of that gas station at PMB Willington Freetown

November 5th 2021

A day I will never forget ,my country Sierra Leone 🇸🇱🇸🇱 is in sorrow for it citizens 😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/fcgwAiQW7G — IBRAHIM FC. BARCELONA ⚽⚽ (@Ibrahim06943990) November 6, 2021