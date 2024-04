Abin identifica espião da Rússia que atuava em embaixada de Brasília

Serguei Alexandrovitch Chumilov foi descoberto pela contrainteligência brasileira como um agente de um dos serviços de inteligência russos, encarregado de recrutar brasileiros como informantes

Reprodução Chumilov deixou o país, em julho de 2023, a pedido do governo russo



A Agência Brasileira de Inteligência (Abin) identificou um espião russo operando clandestinamente em solo brasileiro, sob disfarce de membro do corpo diplomático da embaixada russa em Brasília. Serguei Alexandrovitch Chumilov foi descoberto pela Abin como um agente de um dos serviços de inteligência russos, encarregado de recrutar brasileiros como informantes. Após a confirmação dessa atividade, Chumilov deixou o país, em julho de 2023, a pedido do governo russo. A informação sobre o caso veio à tona somente na noite deste domingo (7).

Tanto a Abin quanto o Itamaraty se recusaram a comentar publicamente sobre o assunto, citando sua sensibilidade. Chumilov, que ingressou no Brasil em 2018 como primeiro-secretário da embaixada russa em Brasília e representante da Casa Russa no Brasil, ligada à agência federal russa Rossotrudnichestvo, deixou o país em julho de 2023, atendendo a um pedido do governo russo após a descoberta de suas atividades clandestinas. Este não é o primeiro incidente envolvendo espiões russos no Brasil nos últimos anos. Em 2022, Serguei Vladimirovitch Tcherkasov foi preso por utilizar identidade brasileira para se infiltrar no Tribunal Penal Internacional em Haia, na Holanda.