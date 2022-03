Abramovich e negociadores ucranianos apresentam sintomas de envenenamento, diz jornal

Suposto ataque teria acontecido após uma reunião realizada no início de março em Kiev

EFE/EPA/ANDY RAIN - 02/03/2022 Roman Abramovich anunciou no início de março que o Chelsea está a venda



O oligarca russo Roman Abramovich e dois negociadores ucranianos apresentaram sintomas de envenenamento após uma reunião em Kiev, realizada no início de março. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 28, pelo jornal norte-americano “The Wall Street Journal”. Segundo o WSJ os três apresentaram sintomas que incluem olhos vermelhos, lacrimejamento constante e doloroso, e descamação da pele do rosto e das mãos, afirmaram as fontes. A informação, passada por pessoas a par do tema, foi confirmada pelo site de jornalismo investigativo Beling Cat. Até onde os veículos conseguiram apurar, a vida de Abramovich, um dos bilionários sancionados internacionalmente por ser próximo a Putin, e os negociadores não está em risco. De acordo com o WSJ, estima-se que o ataque pode ter relação com representantes da linha-dura de Moscou que querem sabotar as negociações para acabar com a guerra na Ucrânia. Na terça-feira, 29, negociadores dos dois países voltam a se reunir de forma presencial na Turquia para realizar mais uma reunião de cessar-fogo. Tanto Kiev como o Kremlin, não estão positivos para acordos sobre as questões principais.