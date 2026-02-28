Acidente com avião militar deixa ao menos 15 mortos na Bolívia

A aeronave transportava cédulas da moeda local e caiu ao tentar aterrissar no aeroporto de El Alto

AIZAR RALDES / AFP Equipes de resgate caminham perto dos destroços de um avião militar que caiu em El Alto, perto de La Paz, na Bolívia



Um avião militar caiu nesta sexta-feira (27) ao tentar aterrissar no aeroporto de El Alto, próximo à capital La Paz, na Bolívia. Segundo informou a Direção Nacional dos Bombeiros, ao menos 15 pessoas morreram.

O Banco Central da Bolívia comunicou que a aeronave C-130 Hercules transportava cédulas de bolivianos, a moeda nacional. Já a agência estatal Navegação Aérea e Aeroportos Boliviados (Naabol) acrescentou que o avião partiu de Santa Cruz.

Imagens da TV Unitel mostravam os destroços de uma parte da aeronave acidentada em uma rua da cidade de El Alto, bem como carros e outros veículos destruídos.

A imprensa local informou que a polícia teve que dispersar com gás lacrimogêneo os cidadãos que se aproximaram do local do acidente para recolher as cédulas que a aeronave transportava. O Banco Central da Bolívia solicitou às pessoas que devolvessem o dinheiro, porque não terá valor legal.

*Com informações de AFP