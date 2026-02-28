Jovem Pan > Notícias > Mundo > Acidente com avião militar deixa ao menos 15 mortos na Bolívia

Acidente com avião militar deixa ao menos 15 mortos na Bolívia

A aeronave transportava cédulas da moeda local e caiu ao tentar aterrissar no aeroporto de El Alto

  • Por Jovem Pan*
  • 28/02/2026 00h02
AIZAR RALDES / AFP Queda de avião na Bolívia Equipes de resgate caminham perto dos destroços de um avião militar que caiu em El Alto, perto de La Paz, na Bolívia

Um avião militar caiu nesta sexta-feira (27) ao tentar aterrissar no aeroporto de El Alto, próximo à capital La Paz, na Bolívia. Segundo informou a Direção Nacional dos Bombeiros, ao menos 15 pessoas morreram.

O Banco Central da Bolívia comunicou que a aeronave C-130 Hercules transportava cédulas de bolivianos, a moeda nacional. Já a agência estatal Navegação Aérea e Aeroportos Boliviados (Naabol) acrescentou que o avião partiu de Santa Cruz.

Imagens da TV Unitel mostravam os destroços de uma parte da aeronave acidentada em uma rua da cidade de El Alto, bem como carros e outros veículos destruídos.

A imprensa local informou que a polícia teve que dispersar com gás lacrimogêneo os cidadãos que se aproximaram do local do acidente para recolher as cédulas que a aeronave transportava. O Banco Central da Bolívia solicitou às pessoas que devolvessem o dinheiro, porque não terá valor legal.

*Com informações de AFP

