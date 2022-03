Acidente com ônibus escolar mata seis crianças na Colômbia

Tragédia aconteceu no departamento de Santander, nordeste do país; 15 pessoas ficaram feridas

Reprodução/ COLPRENSA-VANGUARDIA Ônibus capotou e deslizou por 200 metros em abismo



Pelo menos seis crianças morreram e outras 15 pessoas ficaram feridas após um acidente envolvendo um ônibus escolar no departamento de Santander, no nordeste da Colômbia, segundo informaram fontes oficiais nesta terça-feira, 22. O acidente ocorreu no local denominado Alto de San Pedro, quando o ônibus escolar, que transportava alunos e professores do Instituto Agropecuário Laguna de Ortices para o município de San Andrés, capotou na estrada. O governador de Santander, Mauricio Aguilar, disse em sua conta no Twitter que no acidente “seis menores morreram e há mais de 15 feridos, entre crianças e adultos”. Por sua parte, a polícia informou em seu relatório inicial que havia contabilizado cinco vítimas. Além disso, a polícia detalhou que quatro dos feridos estão em situação grave e que está coordenando seu transporte de helicóptero para Bucaramanga, capital do departamento. De acordo com as autoridades locais, o veículo levava as crianças da escola para suas casas após o término das aulas. Após capotar, o veículo ainda deslizou por cerca de 200 metros em um abismo. No momento, as autoridades não informaram o motivo do acidente e nenhuma hipótese sobre sua causa foi divulgada.

*Com informações da EFE