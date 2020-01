Acidente de ônibus causa 20 mortes no norte do Irã

Reprodução O ônibus circulava na estrada de Firuzkuh e cobria a rota entre Teerã e Gonbad-e Qabus em Golestan



Um acidente de ônibus ocorrido nesta quinta-feira (9) deixou pelo menos 20 mortos e 23 feridos em uma estrada montanhosa no norte do Irã. O diretor-geral de transportes rodoviários na província de Golestan, Mehdi Miqani, informou que o ônibus sofreu uma falha técnica nos freios e caiu em um vale.

O ônibus, da marca Scania, circulava na estrada de Firuzkuh e cobria a rota entre Teerã e Gonbad-e Qabus em Golestan — de acordo com Miqani, em declarações reproduzidas pela agência de notícias oficial IRNA.

Os médicos forenses da província de Mazandaran, onde o incidente ocorreu, trabalham na identificação dos corpos. Entre os mortos estão o motorista do veículo e nove mulheres, uma delas grávida.

Os acidentes de trânsito são muito comuns no Irã, onde a taxa de mortalidade nas estradas é uma das mais altas do mundo — com uma média de 20 mil mortes por ano. Muitos dos acidentes se devem ao estado precário dos veículos e ao baixo cumprimento das regras de trânsito por parte dos motoristas.

*Com informações da EFE