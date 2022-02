Acidente de trem na Alemanha deixa um morto e vários feridos

Dois comboios se chocaram no fim da tarde na altura da estação de Ebenhausen-Schäftlarn

Uma pessoa morreu e pelo menos outras 10 ficaram feridas na colisão envolvendo dois trens regionais nesta segunda-feira (14) nos arredores de Munique, no sul da Alemanha. O anúncio foi feito por meio de um comunicado no Twitter da polícia local. Os dois comboios se chocaram no fim da tarde na altura da estação de Ebenhausen-Schäftlarn, ao sul da capital da Baviera. “Há um morto e vários feridos”, mais de dez, disse um porta-voz da polícia de Munique.

Ainda não está claro como o acidente poderia ter acontecido. Vários serviços de emergência estavam no local. A rota estava completamente fechada. Um serviço de ônibus de substituição ferroviária foi criado para os passageiros. As investigações policiais foram iniciadas. A Deutsche Bahn (DB), operadora da ferrovia, publicou uma nota de esclarecimento sobre o assunto.

“Esta tarde, dois trens S-Bahn colidiram na área da estação Ebenhausen-Schäftlarn S-Bahn, no distrito sul de Munique. Equipes de resgate, a polícia e funcionários do DB estão no local do acidente. De acordo com as descobertas iniciais, uma pessoa morreu e várias ficaram feridas. “Nossas condolências vão para as famílias das vítimas do acidente. Desejamos aos feridos uma rápida e completa recuperação”, disse Heiko Büttner, chefe do S-Bahn de Munique. As autoridades competentes iniciaram investigações. Nenhuma declaração pode ser feita sobre as causas do acidente neste momento.”

