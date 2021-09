Acidente em mina da Vale deixa 39 trabalhadores presos no Canadá

Equipes iniciaram ações para resgate dos funcionários, que aguardam no local desde domingo, 26; segundo a mineradora, não há registros de feridos

Adriano Machado/Reuters A mina Totten, da Vale, começou a operar em 2014 e emprega cerca de 200 pessoas; o eixo principal da mina tem uma profundidade de 1.258 metros



Um acidente em uma mina subterrânea da Vale em Sudbury, cidade do Canadá, deixou 39 trabalhadores presos. Os funcionários da mina Totten aguardam resgate desde domingo, 26, quando a pá de uma escavadeira que estava sendo transportada para o local se rompeu, bloqueando o acesso de entrada e saída do local. “Como resultado, o meio através do qual os funcionários se deslocam não está disponível”, disse a mineradora em nota, na qual garante que os trabalhadores estão seguros. Ainda segundo a empresa, os funcionários procuraram proteção nos abrigos existentes na mina subterrânea e estão seguros, com acesso a água, alimentos e medicamentos. Ninguém foi ferido. “As equipes de resgate chegaram aos mineradores e estão começando a retirá-los usando um sistema secundário de saída”, encerra a Vale. A expectativa é que todos os trabalhadores sejam retirados do local ainda nesta terça-feira, 28, por meio de uma escada emergencial, que está sendo construída desde domingo. A Totten começou a operar em 2014 e emprega cerca de 200 pessoas. O eixo principal da mina tem uma profundidade de 1.258 metros.

*Com informações da EFE e do correspondente Eliseu Caetano