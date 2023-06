Acidente entre veículos no Canadá deixa ao menos 15 mortos

Hospitais nas cidades de Winnipeg e Regina foram colocados em ‘código laranja’ para atender sobreviventes

Banco de Imagens/Pixabay Acidente ocorreu na rodovia Trans-Canada, que liga o extremo leste do país à costa do Pacífico, perto da cidade de Carberry, no oeste



Um acidente entre um caminhão e um micro-ônibus usado para transportar pessoas com deficiência, ocorrido nesta quinta-feira, 15, resultou na morte de pelo menos 15 pessoas no Canadá. O acidente ocorreu na rodovia Trans-Canada, que liga o extremo leste do país à costa do Pacífico, perto da cidade de Carberry, no oeste. Embora as autoridades ainda não tenham divulgado números oficiais, fontes consultadas pela emissora de televisão “CTV” disseram que ao menos 15 pessoas morreram no acidente. Imagens transmitidas por TVs locais mostram partes carbonizadas de um micro-ônibus no acostamento da rodovia e um caminhão de carga com a parte dianteira completamente destruída. Uma testemunha que chegou ao local do acidente logo após o ocorrido disse à “CTV” que a cena era “horrível” e que “não havia sobrado nada do veículo”. “As pessoas estavam tentando se salvar e a equipe médica e os bombeiros estavam ajudando-as a sair. É difícil descrever, mas foi horrível”, declarou outra testemunha. Em comunicado, a Polícia Montada canadense informou ter enviado todas as unidades disponíveis para a parte oeste da província de Manitoba, onde ocorreu o acidente. Enquanto isso, nas cidades de Winnipeg e Regina, hospitais foram colocados em “código laranja”, que é ativado quando há um incidente com um número alto de vítimas.

*Com informações da EFE.