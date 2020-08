Acidente na Suíça destrói carros de luxo e causa prejuízo de R$ 22 milhões

Mercedes Classe A, Porsche 911 e Bugatti Chiron se envolveram no acidente nos Alpes

Reprodução/Facebook Porsche ficou destruído após acidente na Suíça



Um acidente envolvendo um Mercedes Classe A, um Porsche 911 e um Bugatti Chiron na Suíça causou um prejuízo de cerca de 3,7 milhões de francos suíços (em torno de R$ 22 milhões) aos donos dos veículos. Segundo a imprensa local, a batida aconteceu em no Passo de São Gotardo, na região dos Alpes, e também envolveu um motorhome. Os três carros estariam trafegando atrás do motorhome e colidiram ao tentar ultrapassar o veículo. O Bugatti estava no fim da fila e tentou ultrapassar os carros da frente de uma vez, mas o motorista do Porsche quis fazer a mesma coisa ao mesmo tempo, e os dois acabaram batendo. Na confusão, o Mercedes também acabou envolvido e danificado.

Segundo as imagens, o Porsche foi o mais danificado e acabou destruído. O modelo custa em torno de R$ 1,1 milhão. Já o Bugatti, avaliado em mais de R$ 15 milhões, teve alguns danos leves. O dono da Mercedes foi quem levou a pior e acabou indo para o hospital com ferimentos graves. Por causa das colisões, a estrada em Passo de São Gotardo, que fica no sul do país, já próxima à Itália, ficou interditada por cerca de 3 horas. A polícia suíça ainda investiga o acidente.