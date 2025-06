Ações da Tesla disparam após lançamento de táxis sem motorista no Texas

Apresentado em outubro de 2024, este veículo elétrico não possui volante nem pedais

As ações da Tesla subiram mais de 8% nesta segunda-feira (23) às 16h30 GMT (13h30 em Brasília) na Bolsa de Nova York, um dia após o lançamento de seu primeiro serviço de táxis sem motorista no Texas. As ações chegaram a subir mais de 10% para 356 dólares (2.015 reais) por papel. Em Austin (Texas) no domingo, alguns clientes convidados puderam experimentar, em uma área especialmente delimitada e a um custo de 4,20 dólares (23 reais) por trajeto, o serviço de táxis autônomos da marca. Embora não houvesse humanos ao volante, um supervisor da Tesla estava no banco do motorista.

Para Dan Ives, analista da Wedbush que foi um dos primeiros clientes a entrar nesses táxis, “o lançamento bem-sucedido dos robotáxis é apenas o começo da história da Tesla” em matéria de inteligência artificial (IA). Antes, este analista estimou que “a galinha dos ovos de ouro” da IA poderia permitir à Tesla um aumento de sua capitalização de mercado de “pelo menos um trilhão de dólares” (5,5 trilhões de reais), ou seja, o dobro de seu valor atual.

Por enquanto, os clientes estão utilizando automóveis Tesla do Modelo Y, enquanto aguardam o Cybercab, cuja produção começará em 2026. Apresentado em outubro, este veículo elétrico sem motorista não possui volante nem pedais. O fundador da Tesla, Elon Musk, havia dito em maio que a empresa “provavelmente” chegará “a mil [robotáxis] em alguns meses”. O fabricante aposta em sua credibilidade, já que está vários anos atrasado em relação ao táxi autônomo Waymo do Google, que circula desde 2021 em várias cidades dos Estados Unidos.

Enquanto isso, as vendas da Tesla são afetadas pela concorrência chinesa, pela limitada renovação de sua gama e pelas declarações de Musk, partidário de governos de extrema direita na Europa.

