Adolescente britânico desaparecido havia seis anos é encontrado caminhando na França

Jovem de 17 anos afirma ser Alex Batty e realizou uma videochamada com sua avó para confirmar sua identidade; adolescente havia viajado para a Espanha em 2017, mas não retornou à sua família

Polícia da Grande Manchester/Divulgação/Reuters Alex Batty foi encontrado após seis anos



Um adolescente britânico que estava desaparecido há seis anos foi encontrado caminhando ao longo de uma estrada no sudoeste da França. A polícia do Reino Unido afirmou estar “aliviada e muito feliz” com a descoberta. O jovem, que afirma ser Alex Batty, de 17 anos, realizou uma videochamada com sua avó, Susan Caruana, para confirmar sua identidade. A Polícia de Greater Manchester informou que, apesar de estar satisfeita com a confirmação de que o adolescente é Alex, ainda serão realizadas verificações adicionais quando ele retornar ao Reino Unido. O assistente do chefe da polícia Chris Sykes afirmou que a corporação está investigando as circunstâncias completas do desaparecimento do jovem e onde ele esteve durante todos esses anos. Atualmente, Alex está sendo cuidado pelas autoridades francesas em Toulouse e deve retornar para sua família em Oldham, na Inglaterra, nos próximos dias. A principal prioridade agora é garantir que o jovem retorne em segurança para sua família. A equipe de investigação está trabalhando em conjunto com agências parceiras e autoridades francesas para oferecer todo o apoio necessário. O adolescente havia viajado para a Espanha em 2017, aos 11 anos, acompanhado de sua mãe e avô, que não são seus guardiões legais. No entanto, ele não retornou à sua família em Manchester.

O adolescente foi visto por um motorista de entrega à beira de uma estrada perto de Toulouse na noite de quarta-feira, 13. Segundo o motorista, o jovem parecia perdido e abatido. Alex contou que havia sido “sequestrado” e vivia em uma “comunidade espiritual” na Espanha antes de se mudar para a França há cerca de dois anos. Ele decidiu sair porque desejava ter uma vida normal, reencontrar sua avó e ter um futuro comum. O adolescente relatou que caminhou pela área montanhosa por quatro dias. A mãe do adolescente, Melanie Batty, e seu avô, David Batty, são procurados em relação ao desaparecimento de Alex. Até o momento, não se sabe o paradeiro deles. A polícia continuará investigando o caso para esclarecer todos os detalhes e garantir o apoio necessário ao jovem britânico.