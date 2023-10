Adolescente iraniana morre após ser espancada por não usar véu

Estudante de 17 teria sido rendida por polícia da moralidade após se recusar a usar hijab

Reprodução/Instagram/@nazaninboniadi Jovem de 17 anos estava internada desde o início do mês



A adolescente Armita Geravand morreu neste sábado, 28, aos 17 anos. A informação foi confirmada pela mídia estatal do Irã. A jovem estava em coma há 28 dias após um desmaio no metrô de Teerã. ONGs ligadas à defesa dos direitos humanos afirmam que a jovem foi espancada pela “polícia da moralidade”. As autoridades teriam agredido a jovem após ela se negar a usar o véu feminino, conhecido como hijab, ligado a religião islâmica. O Irã, no entanto, nega a atitude e afirma que Armita se acidentou no transporte público. A estudante teve morte cerebral e estava nas dependências de um hospital comandado pelo exército local. A visita de familiares e amigos também era controlada pelas autoridades. Geravand teve sua morte noticiada pela imprensa estatal do país árabe, mas não houveram citações ao incidente causado pela ausência do hijab. O espancamento não foi comprovado, uma vez que a filmagem do momento é interrompida pelo borrão de um humano quando. Segundos depois, imagens mostram a jovem sendo carregada.