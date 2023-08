Adolescente sobrevive a queda de 30 metros no Grand Canyon

Wyatt Kauffman foi levado imediatamente para o centro de trauma pediátrico para mais cuidados; ele recebeu alta no final de semana

Reprodução / KPNX Wyatt Kauffman caiu do Grand Canyon



Um adolescente de 14 anos, identificado como Wyatt Kauffman, sobreviveu a uma queda do Grand Canyon, nos Estados Unidos. Ele caiu de uma altura de 30 metros. O serviço de emergência levou duas horas para conseguir resgatar o jovem. Em entrevista à emissora de televisão americana ‘KPNX’, Wyatt Kauffman disse que foi levado de avião para um hospital de Las Vegas, e contou o que aconteceu. “Eu estava na borda e estava saindo do caminho para que outras pessoas pudessem tirar uma foto. Me agachei e me segurei em uma pedra. Eu só tinha uma mão nela. Não foi uma pegada tão boa. Então foi meio que me empurrando para trás. Perdi o controle e comecei a cair para trás”, disse, acrescentando que apenas se lembra de momentos em que acordou, quando estava no banco de trás de uma ambulância, depois em um helicóptero, um avião e, por fim, no hospital. Em comunicado, o Serviço Nacional de Parques dos EUA informou que precisou montar um resgate com corda até a trilha íngreme e estreita onde ele havia caído para erguê-lo com segurança até a borda. A nota também informou Kauffman foi levado imediatamente para o centro de trauma pediátrico para mais cuidados. O pai do menino, Brian Kauffma, que não estava no lugar quando tudo aconteceu – o adolescente e a mãe estava fazendo uma viagem para conhecer vários parques nacionais – foi para o local no mesmo momento em que foi informado sobre o ocorrido. Brian informou que o filho teve alta no final de semana e estava sendo levado para casa. O acidente de Wyatt não é isolado, em média, as equipes de busca e resgate do Grand Canyon respondem a mais de 300 chamadas de serviço anualmente, indo de doenças causadas pelo calor a quedas como a que Wyatt sobreviveu.