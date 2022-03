Aeronave romena desaparece do radar durante patrulha; cinco pessoas morreram

Destino e a localização do avião MIG-21 ainda são desconhecidos; Romênia é um dos países que fazem parte da Otan

Reprodução/Twitter/@visegrad24 MiG-21 foi enviado em uma operação de busca e resgate



Um MiG-21 romeno desapareceu do radar nesta quarta-feira, 2, enquanto realizava uma patrulha perto da costa do Mar Negro. Segundo a Reuters, o helicóptero romeno, enviado em uma missão de busca e resgate, caiu e deixou cinco mortos. A informação foi confirmada pelo porta-voz do Ministério da Defesa, Constantin Spinu. O piloto do helicóptero IAR 330-Puma relatou condições climáticas desfavoráveis ​​e foi chamado de volta à base antes do acidente, disse o ministério. O destino e a localização do avião MIG ainda são desconhecidos, entretanto, o fato dela pertencer a Romênia, que faz parte Otan, já liga um alerta em todo mundo com a hipótese do seu sumiço ter sido causado pelos russos.