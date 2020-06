Aeroporto da cidade de Londres retomará voos domésticos no final de junho

Reprodução/CNN O aeroporto de Londres, muito popular entre os empresários devido à sua proximidade com o centro financeiro da cidade



O aeroporto da cidade de Londres retomará seus voos comerciais no território nacional no final de junho e espera fazer o mesmo com os internacionais em julho, embora dependa das medidas de quarentena contra a covid-19.

“O calendário exato para voos internacionais pode depender da proposta de quarentena para passageiros que chegam ao Reino Unido”, disse nesta quarta-feira (3) a administração do terminal aéreo em um comunicado.

O aeroporto da cidade está fechado para voos comerciais e privados desde 25 de março, em resposta às medidas de confinamento impostas pelo governo britânico para conter a pandemia do novo coronavírus no Reino Unido.

A partir da próxima segunda-feira (8) será estabelecida uma quarentena obrigatória para quem entra no país — tanto para cidadão britânico como para estrangeiros – com o objetivo de evitar outro pico da doença.

O aeroporto de Londres, muito popular entre os empresários devido à sua proximidade com o centro financeiro da cidade, é considerado o 12º maior do país e estima-se que cerca de 5,1 milhões de passageiros passem por ele todos os anos.

Os últimos números oficiais no Reino Unido indicam que o número de mortes diárias por covid-19 subiu para 324 na última segunda-feira, atingindo um total de 39.369 vítimas durante a pandemia.

*Com informações da EFE